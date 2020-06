Joachim Brudziński tłumaczy wpis na Twitterze ws. LGBT. "Jak katolik może coś takiego głosić?"

Joachim Brudziński zamieścił na Twitterze wpis, w którym stwierdził, że "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza". Słowa te skomentowało wielu polityków i dziennikarzy. "Polska bez LGBT to nie ptasie jajka w gnieździe, to lecące kamienie i pobicia, to zaszczuci na śmierć Dominik z Bieżunia, Kacper z Gorczyna czy Milo" - napisał Robert Biedroń.

