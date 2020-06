Patrole wokół domu szefa PiS. Posłowie pytają: "Czy to już Kaczyński Security"?

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Czesław Mroczek i Arkadiusz Marchewka zorganizowali w Sejmie konferencję w sprawie kosztów, jakie ponosi budżet państwa z tytułu zapewnienia ochrony Jarosławowi Kaczyńskiemu. Z ustaleń dziennikarzy tvn24.pl wynika, że okolice domu Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu patroluje w trybie zmianowym nawet 18 policjantów. Wśród nich jest dwóch funkcjonariuszy po cywilnemu. Stołeczna policja utrzymuje, że ich obecność jest spowodowana incydentami w tym miejscu.

REKLAMA

- Jeśli to wszystko podliczymy, okaże się, że dzień w dzień Jarosława Kaczyńskiego i jego nieruchomość ochrania około 30 funkcjonariuszy policji i pracowników prywatnej agencji ochrony. To dzienny koszt rzędu 10 tys. złotych, a rocznie są to blisko 4 mln złotych. PiS to władza niezwykle kosztowna, rozrzutna i nielicząca się z pieniędzmi podatników - wyliczał Mroczek. Dodał, że obecny obóz rządzący używa ochroniarzy, by "odizolować się" od obywateli.

Zobacz wideo Kowal o "chamskiej hołocie" Jarosława Kaczyńskiego

- Jeżeli prezes Kaczyński musi być chroniony, to niech zostanie mu przydzielona ochrona Służba Ochrony Państwa. Koszty byłyby wtedy co najmniej trzykrotnie niższe - powiedział Mroczek.

Marchewka zapowiedział, że posłowie KO skierują do Komendanta Stołecznego Policji pismo, w którym zapytają, na jakiej podstawie 18 policjantów każdego dnia pilnuje domu prezesa PiS.

- Przeciwnikom obecnej władzy policja wchodzi do domów, robi przeszukania i zakuwa kajdanki. A domu prezesa Kaczyńskiego pilnuje. Należy zadać pytanie, czy to jeszcze policja, czy Kaczyński Security. Kiedy obywatele nie mogą wjechać na cmentarz, Kaczyński może. Obywatele dostają mandaty, a prezes ze swoją świtą mogą chodzić blisko siebie. Czy my mamy w Polsce jakiegoś króla, na ochronę którego trzeba przeznaczać takie pieniądze? Zamiast pilnować porządku publicznego, policjanci muszą zajmować się ochroną posesji prezesa Kaczyńskiego - stwierdził Marchewka.

Komenda Stołeczna Policji utrzymuje, że działania policji "nie mają nic wspólnego z pilnowaniem jakiejkolwiek posesji czy też osoby". - Wszelkie działania są podejmowane w związku z łamaniem w tamtej okolicy norm prawnych - mówi Sylwester Marczak, rzecznik KSP. Na dowód komenda przekazała informację o siedmiu interwencjach w tamtych okolicach. Chodzi przede wszystkim o zgromadzenia przed domem Kaczyńskiego, ale także "umieszczenie na prywatnej posesji plakatu" oraz "przerzucenie przez płot dykty".