Niepoważne zachowanie na posiedzeniu rady miejskiej w Łodzi. "Radni PiS wrzeszczeli, puszczono hymn ZSRR"

W związku z epidemią koronawirusa 3 czerwca obrady miejskiej rady w Łodzi odbywały się zdalnie. Gdy przewodniczący Marcin Gołaszewski próbował przejść do punktu "Apel o odwołanie wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego", radni PiS, m.in. przewodniczący klubu Radosław Marzec, wtrącali się w każde jego zdanie. - Wy możecie sobie co najwyżej szabelką pomachać - padło pod adresem przewodniczącego.

REKLAMA

Łódź. Niepoważne zachowanie radnych na posiedzeniu

Później było jeszcze gorzej, na nagraniu rady udostępnionym przez Gołaszewskiego słychać niewybredne żarty. Później radni puszczają na złość muzykę. Gdy Gołaszewski domaga się, by pozostali uczestnicy obrad się uspokoili i wyłączali mikrofony, by nie dochodziło do zagłuszania, jeden z nich krzyknął: sierp, młot i knebel.

Zobacz wideo Andrzej Duda o k-popie: "Muszę odważnie stanąć do tej konkurencji"

Radni, którzy chcieli merytorycznie wypowiedzieć się na temat któregoś z punktów w harmonogramie, skarżyli się, że z powodu okrzyków radnych PiS nie są w stanie tego zrobić. W końcu jeden z nich zareagował. - Radny Marzec powiem to wprost po chamsku, ma nos stop uruchomiony mikrofon i udaje idiotę co nie jest w jego przypadku trudne, ponieważ widzimy że to on ma włączony mikrofon - powiedział.

"Wrzeszczeli, puszczano hymn ZSRR"

"Skandal na sesji Rada Miejska w Łodzi! Radni PiS wrzeszczeli, uniemożliwiali prowadzenie obrad, puszczono hymn ZSRR i przemówienie Gomułki, wydawano zwierzęce dźwięki, ośmieszono i poniżono Radnych" - skomentował na Facebooku obrady Gołaszewski. "PiS przeniósł standardy sejmowe do Rady Miejskiej. Na to nie będzie zgody. Zaproponuję zmiany w statucie Miasta Łodzi umożliwiające wykluczenie Radnego, który łamie reguły pracy oraz narusza powagę sesji" - dodał.