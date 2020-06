Biskup porównał Morawieckiego i Szumowskiego do ewangelistów. "Siewca śmierci ma ograniczone żniwa"

iks77 2 godziny temu Oceniono 62 razy 60

I niech mi ktoś powie, że religia katolicka nie jest szkodliwa. Kościół katolicki ma długą historię niegodziwości i zakłamywania rzeczywistości. By przypomnieć tylko targowicę - to przecież biskupi walnie się do niej przyczynili. Kilku nawet za to powieszono, niestety nie wszystkich.

A teraz z notorycznego kłamcy i przestępcy oraz nieodpowiedzialnego, skorumpowanego ministra robi niemal świętych...

Wysyłajcie dalej dzieci na lekcje szkolnej religii to nic się nie zmieni.