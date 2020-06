Wybory prezydenckie 2020. Sondaż: Dudzie i Trzaskowskiemu urosło poparcie. Hołownia ze stratą

owca888 2 godziny temu Oceniono 63 razy 37

Panie Szymonie, to było do przewidzenia. Odpłynęli od pana rozczarowani wcześniej wyborcy PO, największej parti op., więc proszę nie mieć żalu. I nie tracić z oczu najważniejszego celu. I nie kopać Trzaskowskiego - on tego nie robi.

Jeśli jest pan patriotą i zależy panu na Polsce, i nie jest to tylko pana ego, to grajmy razem.

Chyba że pan woli Dudę, MAFIĘ Kaczyńskiego, i tym razem DEFINITYWNY koniec demokracji - bedziemy mieli putina w wydaniu kurduplium. Wtedy skończy pan jak ta łajza Kukiz i inne dziwologi jakubiakowe. A my, Polacy skończymy w czarnej dupie.