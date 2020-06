Ambasador Stanów Zjednoczonych zabrała głos w sprawie budowy amerykańskiej bazy wojskowej tzw. Fortu Trump w Polsce. O tym, że tego rodzaju baza powstanie, mówił jeszcze w 2018 roku w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda. Jak wówczas zapewnił, Polska mogłaby nazwać jedną z baz wojskowych na cześć Donalda Trumpa, w zamian za umieszczenie w naszym kraju stałej amerykańskiej obecności wojskowej. W czwartek Agencja Reutera poinformowała jednak, że pomysł budowy Fortu Trump prawdopodobnie upadł. Według jej doniesień strony nie mogły się porozumieć co do finansowania kontyngentu żołnierzy oraz miejsca ich stacjonowania. - Nie ma żadnego portu Trump - mówił agencji anonimowy informator.

Fort Trump powstanie w Polsce? Mosbacher: Efekty będą jeszcze bardziej imponujące niż pierwotna wizja

Georgette Mosbacher skomentowała doniesienia Agencji Reutera słowami:

Kolejne nieprawdziwe informacje! Negocjacje idą zgodnie z planem! Ich efekty będą jeszcze bardziej imponujące niż pierwotna wizja Prezydenta Trumpa i prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce

Ambasador USA nie podała szczegółów dotyczących tego, kiedy Fort Trump miałby się w Polsce pojawić i jakie byłyby zasady finansowania miejsca do stacjonowania amerykańskich żołnierzy. "Więcej informacji wkrótce" - skwitowała Mosbacher.

W "Fort Trump" powątpiewano już wcześniej. Przeciw miały być osoby z otoczenia prezydenta USA

O tym, że "Fort Trump" może w Polsce nie powstać, zachodnie media donosiły już wcześniej. Szybko po złożonej w 2018 roku deklaracji pojawiły się sceptyczne opinie co do budowy takiej stałej bazy w naszym kraju. Kilka miesięcy później media donosiły, że sceptyczne wobec pomysłu było środowisko zbliżone poglądowo do Donalda Trumpa.

Według informacji przekazywanych przez amerykańskie media (m.in. "The Wall Street Journal" i Reuters), USA chcą wycofać z Niemiec 9,5 tys. z 34,5 tys. stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. Część z nich miałaby trafić do Polski. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tych doniesień - pytany o to Andrzej Duda stwierdził, że możliwe, iż żołnierze z Niemiec trafią do Polski. - Możliwe. Jak wszyscy wiedzą, mam dobre relacje z prezydentem Trumpem - mówił Duda, dodając, że jest to decyzja władz USA.

