krzysztof_ptk godzinę temu Oceniono 16 razy 12

Dokładnie ten sam problem miało PZPR. Oni twierdzili, że wybudowali autostradę z Katowic do Krakowa, po olbrzymim sukcesie huty Lenina, zbudowali hutę Katowice i dworzec Centralny w Warszawie. Kraj wzbogacał się bo stocznie spawały okręty. Propaganda sukcesu osiągnęła już swój zenit. Ale oni nie mieli tych miliardów z EU.

A do tych miliardów przykleił się PiS. I tu chodzi wyłącznie o władzę i dostęp po źródła wiecznego bogactwa. Ale jedno należy dodać. PiS ma też fantazję. Nie buduje co prawda wielkich kombinatów stali ale przekopuje mierzeje. I cały kraj się pyta po co?