TVP nie odpuszcza Trzaskowskiemu. Nie zaprosił księdza na opłatek, chce "uczyć dzieci o masturbacji"

W środę "Wiadomości" TVP ponownie uderzyły w Rafała Trzaskowskiego. Tym razem politykowi zarzucano, że jest "zakładnikiem środowisk skrajnie lewicowych", a także, że chce wprowadzić edukację seksualną do szkół i "uczyć dzieci o masturbacji". Była również mowa o tym, że jest antyklerykałem. - Zdaniem komentatorów, może to wynikać z jego nieskrywanej, osobistej niechęci do Kościoła katolickiego - słyszymy. Wytknięte zostało także spotkanie opłatkowe w ratuszu, na które nie zaproszono księdza.

