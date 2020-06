Duda chce chronić rodzinę przed wrogimi ideologiami. Pyta kontrkandydatów m.in. o imigrantów i LGBT

W środę Andrzej Duda wziął udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu, podczas której odebrał honorowe obywatelstwo miasta. W czasie przemówienia prezydent powiedział, że stara się o reelekcję, ponieważ chce, aby "rodzina była chroniona jeszcze lepiej".

Także przez ochronę przed ideologiami, które są wrogie rodzinie, chcą tradycyjną rodzinę zmienić, wykrzywić, chcą budować inny świat, sprzeczny z naszymi tradycjami

- powiedział Duda i dodał, że prosi o wsparcie, "żeby można było kontynuować ten plan, chociaż przez następne pięć lat, żeby nie wrócili tacy, którzy chcieli nas cofnąć o pięć lat i odebrać to, co Polacy otrzymali". Podkreślił, że sam "chce realizować politykę poważnego państwa".

"Karta Rodziny" ma chronić dzieci przed "ideologią LGBT"

W środę w ramach kampanii wyborczej Andrzej Duda podpisał "Kartę Rodziny", czyli deklarację programową, w której zapisano m.in. gwarancję utrzymania programów socjalnych PiS i zapowiedziano kolejne prorodzinne ustawy. Jednocześnie pojawia się w niej fragment o "ochronie dzieci przed ideologią LGBT". Przypomnijmy, że jeszcze we wtorek prezydent Duda w czasie konfrontacji z niezadowolonych z jego rządów obywatelem twierdził, że robi co w jego mocy, by "być prezydentem wszystkich Polaków".

Karta podpisana przez Andrzeja Dudę to spis lęków, frustracji i obsesji PiS. Dbałość o rodzinę (bez względu na to czy i ilo-dzietna, pełna czy samodzielny rodzic, młodzi czy starsi) to zapewnienie dobrostanu, bezpieczeństwa i godności. A nie wykluczenia i pogarda

- napisała na Twitterze Barbara Nowacka.

Jest mi wstyd, że prezydent mojego kraju, zamiast łączyć Polki i Polaków, to ich dzieli. Tzw. Karta Rodziny jest pełna uprzedzeń i nienawiści. Pozbawia osoby LGBTI prawa do szczęścia, akceptacji i miłości, określając to jako ideologię. To argumentacja nieakceptowalna w UE

- stwierdziła europosłanka Sylwia Spurek.

Co ciekawe, na oficjalnym profilu kandydata Andrzeja Dudy pojawiło się stwierdzenie, że "małżeństwo to związek kobiety i mężczyzn". Wpis już zniknął, ale, że sieci nic nie ginie, pozostały zrzuty ekranu.

A co to za skrajne eksperymenty społeczne?

- napisał Patryk Michalski z RMF FM.

Pięć pytań od Zjednoczonej Prawicy

Na oficjalnym profilu kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy pojawiło się pięć pytań posłów Zjednoczonej Prawicy do kontrkandydatów obecnej głowy państwa:

Czy podpisałby Pan ustawę likwidującą program Rodzina 500+? Czy podpisałby Pan ustawę podwyższającą wiek emerytalny? Czy podpisałby Pan ustawę o przymusowej relokacji imigrantów? Czy podpisałby Pan ustawę wprowadzającą małżeństwa i adopcję dzieci przez pary homoseksualne? Czy podpisałby Pan ustawę zastępującą złotówkę walutą euro?

Czy to rok 2015, 2018 czy 2019? Bo na pewno nie 2020

- skomentował pytania Zjednoczonej Prawicy Michał Kolanko z "Rzeczpospolitej".

Przed wyborami prezydenckimi 2015 PiS straszyło prywatyzacją lasów. Przed wyborami parlamentarnymi 2015 PiS straszyło uchodźcami i Polską w ruinie. Przed wyb. samorządowymi 2018 PiS straszyło utratą dotacji. Przed wyb. prezydenckimi 2020 PiS straszy LBGT i upadkiem moralności

- napisał Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".