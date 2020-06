Mazowsze. Pijany kierowca zajechał drogę motocyklistom. Nie żyje działacz PSL z Lubelszczyzny

puuchatek 6 minut temu 0

"Badanie wykazało, że mężczyzna miał cztery promile alkoholu."



K… mać. To nie jest gość, który siadł za kierownicą po piwku. On był zalany w trupa. Powinien odpowiadać CO NAJMNIEJ za "zabój∆sitwo z zamiarem ewentualnym".