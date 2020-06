Kaczyński straszył "kryzysem" po zwycięstwie Trzaskowskiego. Gowin: To nie obawa o przegraną Dudy

- To nie jest obawa o przegraną Andrzeja Dudy. To świadomość, że w II turze będzie rywalizacja na zasadzie Andrzej Duda kontra reszta świata - stwierdził Jarosław Gowin, komentując list wysłany przez prezesa PiS do działaczy partii. Jarosław Kaczyński ostrzegał w nim, że jeśli wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski, to w Polsce dojdzie do "kryzysu", a opozycja będzie łamać konstytucję.

