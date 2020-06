Kolejny atak "Wiadomości" na Trzaskowskiego. Było o uchodźcach, Sorosie, Antifie i Holokauście

We wtorek w "Wiadomościach" TVP ukazał się ponad pięciominutowy materiał Konrada Węża zatytułowany "Czyje interesy reprezentuje Trzaskowski?". Dziennikarz telewizji publicznej mówił, że prezydent stolicy chciał wpuścić uchodźców do Polski, a gdyby nie PiS to mielibyśmy teraz "okradane miasta i demolowane sklepy", jak to się dzieje np. w Brukseli. "Wiadomości" wytknęły samorządowcowi również to, że jest stypendystą fundacji Sorosa, a na koniec postawiły pytanie, czy w takim razie jako prezydent będzie on służył Polakom, "czy potężnemu zagranicznemu lobby?".

