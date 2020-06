Andrzej Duda pytany o żołnierzy z USA. "Jak wszyscy wiedzą, mam dobre relacje z prezydentem Trumpem"

Andrzej Duda był we wtorek gościem Radia Gdańsk - został zapytany m.in. o ostatnie doniesienia na temat możliwego wycofania przez USA około 9,5 tysiąca żołnierzy, którzy stacjonują na terenie Niemiec. Pojawiały się pogłoski, że Stany Zjednoczone mogą chcieć skierować ich do Polski. Duda zapytany o taki scenariusz odpowiedział: - Dziś mamy w Polsce stacjonujące wojska NATO, także Stanów Zjednoczonych. Jest kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Możliwe, że będzie ich więcej.

Andrzej Duda: Jak wszyscy wiedzą, mam dobre relacje z prezydentem Trumpem

Prezydent stwierdził, że "poza tym, że my zapraszamy do siebie naszych sojuszników, to jest to w oczywisty sposób decyzja władz amerykańskich”.

Jak wszyscy wiedzą, mam dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, panem Donaldem Trumpem. On rozumie sprawy naszej części Europy. Nie mam żadnych wątpliwości, że możemy liczyć na wsparcie z amerykańskiej strony. Ten medal ma też drugą stronę. Tam, gdzie jest armia amerykańska, tam również wielki amerykański biznes chętnie inwestuje swoje pieniądze

- mówił Duda.

My zapraszamy do siebie naszych sojuszników. Armia amerykańska to największa i najsilniejsza armia na świecie. Jest bardzo silnym gwarantem bezpieczeństwa. Zwłaszcza, kiedy mamy cały czas tlący się konflikt na Ukrainie, którą Rosja napadła. To widoczny przejaw rosyjskiego imperializmu. W 2014 roku była ogromna obawa, że Rosja być może nawet podniesie rękę na nasze państwo. Wtedy zapadły te decyzje, żeby stworzyć wzmocnioną obecność na wschodniej flance NATO

- podkreślił.

Trump odwołał wizytę w Polsce. Wcześniej Biały Dom zasłaniał się "względami logistycznymi"

Przypomnijmy, że prezydent Donald Trump na zaproszenie Andrzeja Dudy miał zjawić się w Polsce 31 sierpnia zeszłego roku i zostać w naszym kraju aż do 2 września. Ogłoszono, że będzie uczestniczył w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, i wygłosi przemówienie w Warszawie. Znany był już cały harmonogram wizyty, a według nieoficjalnych ustaleń w planach było także, by Trump wspólnie z Andrzejem Dudą odwiedzi bazę wojskową w Powidzu. Najpierw Biały Dom informował, że wizyta zostanie skrócona do jednego dnia "ze względów logistycznych". Ostatecznie w ostatniej chwili, 29 sierpnia, wizyta została przez Trumpa całkowicie odwołana. Jak wskazano w uzasadnieniu, powodem był huragan Dorian przechodzący nad Stanami Zjednoczonymi. Zamiast niego do Polski przyleciał wiceprezydent USA Mike Pence.

Jeszcze w lutym zeszłego roku pojawiły się nieoficjalne informacje, z których wynikało, że kancelaria prezydenta bardzo zabiegała o to, by do wizyty Trumpa w Warszawie doszło. Jak opisywały wówczas media, chciano, żeby "okrągła rocznica była zorganizowana z pompą i żeby było o niej głośno".

Z kolei pod koniec września 2019 roku Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem na szczycie ONZ w Nowym Jorku. Mówił wówczas, że nie wie jeszcze dokładnie, kiedy Donald Trump przyjedzie do Polski, ale zapewniał, że prezydent USA "bardzo chce" odwiedzić nasz kraj. - Ma nadzieję, że stanie się to w najbliższym czasie. Szczegółowy termin nie został wskazany - mówił Duda.

Termin wizyty prezydenta USA w Polsce nie został wyznaczony do dziś.