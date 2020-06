Kosiniak-Kamysz o bonie turystycznym: Dyskryminuje seniorów, osoby, które płacą podatki i pracują

uzywammozgu godzinę temu Oceniono 5 razy 5

Oczywiście, dyskryminuje pracujących na to wszystko, bezdzietnych ludzi, którzy kolejny raz muszą coś komuś sponsorować. Co z tego, w końcu to mimo wszystko pomysł wyborny. Dosyć dzielenia ludzi na sorty panie Kosiniak. Jeśli coś panu w bonie przeszkadza, to proszę go nie popierać. Już słyszeliśmy stwierdzenia typu głosowałem, ale się nie cieszyłem.