Kaczyński będzie prezesem PiS na kolejną kadencję? Czarnecki: sto procent pewności, ma tyle poweru

Ryszard Czarnecki w programie "Sedno sprawy" w Radio Plus był pytany, czy w kolejnej kadencji Jarosław Kaczyński nadal będzie prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie ze statutem partii nowe władze powinny zostać wybrane jeszcze w tym roku - kolejna kadencja będzie trwała cztery lata. W 2016 roku Kaczyńskiego na stanowisku prezesa poparło 1008 delegatów PiS, 7 było przeciw, jeden się wstrzymał.

REKLAMA

Zobacz wideo Kowal o "chamskiej hołocie" Jarosława Kaczyńskiego

Czarnecki: Są setki argumentów, żeby dalej kierował naszym transatlantykiem

Europoseł PiS odpowiedział, że nie ma wątpliwości, iż Jarosław Kaczyński nadal będzie kierował partią. Zaprzeczył też, jakoby prezes PiS chciał powoli wycofywać się z życia politycznego.

Na 100 procent, a w skali od 1 do 10 to 12, że Jarosław Kaczyński będzie nadal prezesem

- powiedział Czarnecki.

Na pytanie, czy Kaczyński ma silę i energię, by prowadzić PiS przez kolejną kadencję, Czarnecki odpowiedział:

Są setki argumentów, żeby dalej kierował naszym transatlantykiem. Ma tyle energii, tyle poweru, że mógłby mu pozazdrościć tego niejeden młodszy polityk

- I ten transatlantyk to nie będzie Titanic? - dopytywał dziennikarz. - Nie, na pewno nie, na pewno nie, zapewniam pana. To jest transatlantyk, który wie, gdzie ma płynąć i dopływa do kolejnych portów - skwitował polityk PiS.

Jarosław Kaczyński kieruje Prawem i Sprawiedliwością nieprzerwanie od 2003 roku. Zastąpił wówczas na tym stanowisku swojego brata, którego wybrano na urząd prezydenta Warszawy.