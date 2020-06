Izabela Leszczyna: PiS ma prezydenta, rząd, Sejm i jest chaos. Trzaskowski nie jest pieniaczem

mazzinl890 pół godziny temu Oceniono 6 razy -4

"Mają prezydenta, rząd i Sejm, a i tak mamy ciągle chaos"... w łbach.

Tak, macie.

Ale to żadna nowina.

I macie program ale go nie ogłaszacie, bo ''PiS by go ukradł''.

Zaś Kidawa-Błońska została wymieniona na Trzaskowskiego, bo „Nie jesteśmy gotowi na polityka zupełnie uczciwego”.



Le Szczyna na prezydentę!