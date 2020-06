Duda wygwizdany w Lęborku. "Mamy dość!". Prezydenta zapytano też o osoby niepełnosprawne

W ramach kampanijnej podróży po Polsce Andrzej Duda odwiedził w poniedziałek Pomorze. Urzędujący przemawiał m.in. w Ustce, gdzie wraz z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem wizytował ćwiczenia "Anakonda 20".

REKLAMA

Zobacz wideo Co z CPK? Duda: Jak pokonaliśmy komunizm, tak pokonamy koronakryzys

Andrzej Duda odwiedził Lębork. Na Pomorzu spotkał się z nie do końca entuzjastycznym powitaniem

Później prezydent udał się do Lęborka. Z mieszkańcami tego miasta spotkał się wieczorem na placu Pokoju. Na miejscu pojawili się jednak nie tylko zwolennicy Dudy, ale i spora grupa niezadowolonych z jego prezydentury. Słychać było okrzyki "Mamy dość" i gwizdy.

Część uczestników spotkania z prezydentem przyniosła też transparenty z napisem "Konstytucja" czy "Wolne sądy". Wyrażano też solidarność z sędzią Igorem Tuleyą, którego immunitet, na wniosek Prokuratury Krajowej, może zostać wkrótce uchylony przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Prezydent odpowiadał też ze sceny na pytania mieszkańców. Jedna z kobiet zapytała Dudę, dlaczego osoby z niepełnosprawnościami nie mogły liczyć na wsparcie finansowe od rządu.

- Pani mówi, że osoby niepełnosprawne nic nie otrzymały. Otóż proszę panią, szanowna pani, jeżeli chodzi o dzieci, 500 plus trafiło do wszystkich dzieci, także tych, które mają niepełnosprawności. Poza tym zostało wprowadzone 500 złotych dla osób niepełnosprawnych, które są już pełnoletnie. To większe świadczenia niż wszystko to, co było do tej pory. Będą jednak wprowadzane kolejne rozwiązania - robimy to stopniowo, gdy są ku temu możliwości. Potrzeb jest bardzo wiele - odpowiedział prezydent.