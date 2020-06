Patryk Jaki przeprosił Donalda Tuska za użycie zdjęcia z pogrzebu. W ostatniej chwili, tuż przed północą

benek231 godzinę temu Oceniono 28 razy 28

"Uznałem, że to był błąd i wobec majestatu śmierci i pogrzebu jeszcze raz można się zachować przyzwoicie. "

**

Co za obrzydliwy typ. "Uznał, że to był błąd" bo tak mu nakazal sad. Inaczej menda nie wpadlaby na pomysl by przeprosic Tuska. Kolejny przyklad katolickiej moralnosci i etyki, Made in Poland.