Polityk PiS zarzuca Trzaskowskiemu plagiat hasła, którego używał Lech Kaczyński. Jest odpowiedź

Sztab Rafała Trzaskowskiego zaprezentował w poniedziałek oficjalne hasło jego kampanii prezydenckiej. Brzmi ono: "Silny prezydent, wspólna Polska". Błażej Poboży z MSWiA zasugerował, że sztab kandydata dokonał plagiatu. "Plagiat hasła Lecha Kaczyńskiego? Na tyle stać było profesjonalny sztab Rafała Trzaskowskiego? Usunięcie z oryginału hasła 'uczciwa' znaczące" - napisał na Twitterze.

Wybory prezydenckie 2020. Sugestie plagiatu pod adresem sztabu Trzaskowskiego. PO: Objaw słabości i paniki ze strony PiS

- To chyba pierwszy tak poważny błąd sztabowców Rafała Trzaskowskiego. Najwyraźniej nie sprawdzili, czego trzeba i zaliczyli wpadkę. Moim zdaniem wpadkę niewybaczalną, choć nie intencjonalną, bo wykluczam scenariusz, w którym Trzaskowski i jego ludzie wzorowaliby się na Lechu Kaczyńskim, do którego dziedzictwa Trzaskowski ma jednoznaczny stosunek - powiedział wiceminister w rozmowie z polsatnews.pl.

Hasło Trzaskowskiego od hasła Kaczyńskiego, użytego w kampanii w 2005 r., różni się jednym wyrazem. Na plakatach tragicznie zmarłego prezydenta pojawiło się zdanie: "Silny prezydent, uczciwa Polska".

Do zarzutów odnieśli się politycy PO. - W polityce, jeśli ktoś krzyczy "coś mi ukradliście", to zwykle jest to objaw słabości i paniki i tak bym rozumiał ten komunikat ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to (nawiązanie do hasła Lecha Kaczyńskiego - red.) jest absolutnie przypadkowe. Proszę zwrócić uwagę, że takie hasła nie pojawiają się dlatego, że paru panów patrzy w sufit i przerzuca się zdaniami, które miałyby określić przyszłe hasło - powiedział w wp.pl Bartłomiej Sienkiewicz. - Takie hasła zwykle są dość silnie zakorzenione w społecznych emocjach, które są mierzalne, badane i myślę, że podobnie było z tym hasłem - dodał.

Sławomir Nitras z kolei powiedział w PAP, że zmiany nie będzie, bo hasło "jest dobre".