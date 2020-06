Demonstracje w obronie Igora Tulei. Markiewicz: Polskich sędziów nie da się złamać

Akcję "150x150. Stańmy Murem za sędzią Igorem Tuleyą" organizuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. "Igor Tuleya jest ścigany przez polityczną prokuraturę Zbigniewa Ziobry. Wydał bowiem orzeczenie, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości sejmowego głosowania z grudnia 2016 r., popełnione przez posłów rządzącej w Polsce partii. Musimy pokazać, że nie damy się złamać. Nie pozwolimy, by politycy ingerowali w sądowe wyroki, by represjonowali sędziów postępowaniami dyscyplinarnymi i karnymi" - napisał w liście zachęcającym do poparcia akcji Krystian Markiewicz, prezes Iustitii.

REKLAMA

"Murem za Tuleyą". Demonstracje w obronie sędziego

W Warszawie protestujący zgromadzili się przed siedzibą Sądu Najwyższego na pl. Krasińskich. Demonstracje odbywają się także w wielu innych miastach, m.in. Łodzi, Olsztynie, Wrocławiu, Słupsku czy Bielsku-Białej.

- Jesteśmy tutaj i w całej Polsce dlatego, że Igor miał odwagę być prawdziwym sędzią, polskim i europejskim. Miał odwagę powiedzieć "nie" politycznej prokuraturze, miał odwagę powiedzieć "sprawdzam", miał odwagę jako jeden z pierwszych zadać pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział Markiewicz podczas demonstracji na pl. Krasińskich. - Władza polityczna postanowiła, że zrobi coś, co jest niemożliwe, że złamie Igora, nie da się tego zrobić. Igora i polskich sędziów nie da się złamać - dodał.

Jak podaje na swoim Facebooku Iustitita, z Tuleyą solidaryzują się też sędziowie z innych państw europejskich, m.in. Holandii, Bułgarii czy Rumuni. Przeciwko postępowaniu dyscyplinarnemu wobec sędziego protestuje też Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Poniedziałek to pierwszy dzień protestów. Stowarzyszenie sędziowskie apeluje, by demonstrować też we wtorek przed Sądem Najwyższym. Tego dnia Izba Dyscyplinarna SN pochyli się nad immunitetem Tulei. Przypomnijmy, w lutym Prokuratura Krajowa zwróciła się o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Okręgowego Igora Tuleyi. Śledczy twierdzą, że sędzia Tuleya ujawnił m.in. dane i zeznania świadka, co naraziło bieg jednego ze śledztw. On sam nazwał zarzut "bzdurnym". W kwietniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN.

Igor Tuleya nie stawi się przed Izbą Dyscyplinarną i prokuratorem

Igor Tuleya już zapowiedział, że nie stawi się na wtorkowym posiedzeniu izby, bo nie jest ona "prawdziwym sądem". - Mi jako sędziemu nie wypada stawać przed takim dziwnym organem - powiedział sędzia i dodał, że jeśli izba wyda decyzję o uchyleniu immunitetu i będzie miał postawione zarzuty, to nie stawi się przed prokuraturą, gdyż to byłaby "kontynuacja bezprawia". - Jeśli prokurator jest na tyle odważny, by stawiać absurdalny zarzut, powinien być na tyle konsekwentny, by zastosować wobec mnie środki przymusu. (...) Można mnie aresztować albo doprowadzić siłą - powiedział Tuleya.