Emilewicz i Terlecki bronią Kaczyńskiego po słowach o "hołocie". "Mamy popisy chamstwa ze strony opozycji"

- Mamy niemal na każdym posiedzeniu popisy chamstwa i agresji ze strony posłów opozycji. No to rzeczywiście staje się już pewną normą. Trudno to znieść, ale trudno też to powstrzymać - powiedział Ryszard Terlecki komentując zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał opozycję "hołotą chamską". Jadwiga Emilewicz skrytykowała z kolei opozycję za przeszkadzanie premierowi w przemówieniu. - To nie jest język debaty, który aprobuję - powiedziała polityczka.

