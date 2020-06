Ryszard Terlecki: Rafał Trzaskowski zawdzięcza swoją kandydaturę Jarosławowi Gowinowi

gigigolo 2 godziny temu Oceniono 5 razy 5

no tragedia w PiS-ie, PO zmieniła kandydata w czasie pandemii, doprowadziła do zmiany doskonałego terminu wyborów (Szary wszystkim obwieścił, że ten majowy najlepszy bo tak jest w Konstytucji, którą dzień w dzień traktuje z buta) i nadgoniła w sondażach. no jak tak można. wszyscy byli pewni zwycięstwa PiS wraz z Szarym, a tu taki zgrzyt. taka nieodpowiedzialność opozycji. nie umie przegrywać pod Rząd... oczywiście nadejdzie ratunek, nad którym Biuro Polityczne PiS pracuje. jeśli okaże się, że przegraliśmy, to przecież są sądy i Trybunał Konstytucyjny, który jasno i prosto (bez żadnego fiku miku) wykaże, że to my czyli suweren wygrał bo tak na prawdę wszyscy wiedzą, że nam się to po prostu należało...