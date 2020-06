Wybory prezydenckie. Sondaż: Duda ze stabilnym poparciem, Trzaskowski rośnie o 3 punkty

matylda1001 3 godziny temu Oceniono 17 razy 15

To dzięki Kurskiemu i TVPis. Od rana do wieczora tylko Duda i Duda. Oczywiście w samych superlatywach. Dużo jest też o Trzaskowskim ale tak żeby go obrzydzić. O Hołowni, Kosiniaku, Biedroniu nie ma nic, jakby nie istnieli a suweren ogląda tylko publiczna. Trzeba było robić wszystko żeby wyrwać TV z kaczych łap, teraz już za późno na płacz.