Koronawirus na Śląsku. Jacek Sasin: 12 kopalni zamkniętych na trzy tygodnie

uzywammozgu przed chwilą Oceniono 6 razy 4

Co to ma znaczyć, że górnicy nie mogą ponosić strat ekonomicznych z powodu wirusa? Górnik za 3 tygodnie postoju ma dostawać 100% wynagrodzenia a reszta ciężko i BEZUSTANNIE zasuwających Polaków jedzie na obniżonej, nawet do 50%, pensji?