Antoni Macierewicz: Słowa o "chamskiej hołocie" to reakcja na okrzyki o Lechu Kaczyńskim

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał opozycję "chamską hołotą" wywołała wiele kontrowersji. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka ocenił, że prezes PiS obraził Polaków, z kolei poseł KO Adam Szłapka skomentował to wydarzenie, przypominając wyciągnięty w stronę opozycji środkowy palec posłanki PiS Joanny Lichockiej.

Inne spojrzenie na tę sytuację zaprezentował na antenie Polskiego Radia 24 były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

- Słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego były reakcją na chamskie okrzyki "zadzwoń do swojego brata". Zanim Borys Budka zaczął przemawiać, właśnie takie okrzyki pod adresem prezesa PiS zostały sformułowane. Nie ma słów potępienia dla takich zachowań. Poza tym prezes PiS nie użył ich do całej sali, to była wymiana zdań w wąskim gronie. To nie było publiczne wystąpienie - tłumaczył były szef MON.

Antoni Macierewicz powiedział, że nie był to pierwszy raz, kiedy "w tak straszliwy sposób atakuje się zarówno Jarosława Kaczyńskiego, pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich tych, którzy polegli nad Smoleńskiem". Stwierdził też, że nie dziwi się reakcji prezesa PiS.

- Sam bym podobnie ją sformułował - powiedział Macierewicz.

Awantura w Sejmie. Padły słowa o "folwarku" i "chamskiej hołocie"

Przypomnijmy, że słowa o "chamskiej hołocie" padły podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu. Kiedy posłanka KO Barbara Nowacka przedstawiała wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Piotr Gliński oraz wicepremier Jadwiga Emilewicz rozmawiali, stojąc przy ławach rządowych. Szef PO Borys Budka zwrócił im uwagę, apelując, żeby usiedli i wysłuchali sejmowej koleżanki. Budka powiedział wówczas do Jarosława Kaczyńskiego, że "to nie jest jego folwark", na co prezes PiS odpowiedział: "Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie".