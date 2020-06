Andrzej Duda o przekopie Mierzei Wiślanej: Wzmocnienie suwerenności. Każde szanujące się państwo by to zrobiło

Andrzej Duda tym samym odniósł się do słów kandydata KO w wyborach Rafała Trzaskowskiego, który apelował o odłożenie "kontrowersyjnych inwestycji rządu", takich jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego czy przekop Mierzei Wiślanej. Według polityka pieniądze powinny być przekazane na służbę zdrowia i pomoc osobom, które ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa.

Wybory 2020. Andrzej Duda o przekopie Mierzei: Wzmocnienie suwerenności i wolności

- Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej ma na celu wzmacnianie polskiej suwerenności, niezależności i wolności. Wielkie inwestycje są kołem zamachowym gospodarki, dlatego chcemy je kontynuować - cytuje Andrzeja Dudę "Rzeczpospolita".

- Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy zrealizować budowę kanału poprzez Mierzeję Wiślaną. Tak, komuś się wydaje (że to) jakaś odległa inwestycja. Tak, to prawda, to jest odległa stąd inwestycja. Duża inwestycja, której może wielu z państwa na własne oczy nawet nie zobaczy, bo się nie będzie chciało państwu jechać w tamte tereny. Ale ona ma ogromne znaczenie dla tamtego rejonu i ma ogromne znaczenie dla naszego państwa - kontynuował prezydent, podczas spotkania w miejscowości Gózd na Mazowszu.

Zobacz wideo Dlaczego przekopujemy Mierzeję Wiślaną?

- Ma też znaczenie dla jego bezpieczeństwa i właśnie dlatego jest potrzebna. I powiem więcej: każde szanujące się państwo by to zrobiło. I dlatego my to robimy - powiedział na zakończenie Andrzej Duda.

Nowy Świat - kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej ma służyć skróceniu, pogłębieniu i uproszczeniu morskiego szlaku z na Bałtyk. Kanał skróci dotychczasową drogę przez Cieśninę Piławską o około 100 kilometrów. Kanał ma mieć ponad kilometr długości, 20 metrów szerokości i 5 metrów głębokości. Przebiegająca przez kanał droga wojewódzka numer 501 ma zostać przerzucona na dwa mosty zwodzone. Koszt przekopu Mierzei Wiślanej szacowany jest na 80 mln euro, a dodatkowe inwestycje (budowa śluz, mostów) podniesie koszt inwestycji do 230 mln euro. Przekop Mierzei może negatywnie wpłynąć na skład gatunkowy ryb oraz zimowanie ptaków wodnych na terenie, który należy do Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000.