Andrzej Duda życzy maturzystom powodzenia. "Od dziś życie przyspiesza. Zapnijcie pasy!"

- Od dziś życie przyspiesza. Zapnijcie pasy! Będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dacie radę! Trzymamy za Was z Agatką kciuki. Powodzenia! - napisał w poniedziałek do maturzystów Andrzej Duda. Powodzenia życzył im także Dariusz Piontkowski. - Mamy nadzieję (...), że ten egzamin będzie przepustką na studia wyższe, będzie dobrą przepustką do dorosłego życia - powiedział minister edukacji narodowej.

REKLAMA

5 Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta / / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA