Onet: Kancelaria obsługująca Jarosława Kaczyńskiego i PiS reprezentowała także Zatokę Sztuki

roosevelt5 godzinę temu Oceniono 22 razy 22

Proszę, proszę.

Jak to się wszystko łączy w jedną całość.

Spółki skarbu państwa. SKOK-i (straty ponad 5 mld zł, których szefem jest Bierecki. To człowiek z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego vel TW Balbina), Zatoka Sztuki (pedofilia) i autor filmu.

No to wiemy dlaczego śledztwo trwa tak długo.

I można domniemywać od kogo pedofile mieli kasę na Zatokę Sztuki.

Kościół i Zatoka Sztuki mają wspólny mianownik.

Ten mianownik to PiS z Jarosławem Kaczyńskim vel TW Balbina.

Hm....

Wychodzi na to, że Balbina może być ....