Spółka brata Szumowskiego nie musi wprowadzać swoich leków w Polsce. "Celem sprzedaż na rynkach UE i USA"

stasi1 godzinę temu Oceniono 24 razy 24

,,Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wielokrotnie podkreślał, że nie miał wpływu na przyznawanie publicznych środków spółkom powiązanym z jego rodziną. Zaznaczał także, że zarówno on, jak i jego brat i żona nie mają sobie nic do zarzucenia"\

Znaczy od dzisiaj każdy przestępca który zostanie złapany a nie będzie miał nic sobie do zarzucenia zostaje zwolniony? Jadę za szybko łapie mnie policja. Chce dać mandat a ja twierdzę że nie mam nic sobie do zarzucenia, więc mija mi ten mandat?