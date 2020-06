Atak "Wiadomości" na Trzaskowskiego. "Parodiowanie wizyty papieża". Było też o LGBT i tęczowym państwie

jan.w2 2 godziny temu Oceniono 180 razy 162

Można dostrzec co najmniej dwa powody dla których koniecznie trzeba zagłosować na Trzaskowskiego. Pierwszy, to wywalenie Dudy, kaczej marionetki o wyglądzie wiejskiego głupka z prezydenckiego stolca i po drugie, że Trzaskowski jeśli nawet jest wierzący, to zachowuje to dla siebie, a nie eksponuje ten fakt na każdym kroku.