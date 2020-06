Trzaskowski informuje, że ma 130 tys. podpisów. Ale apeluje o zbieranie ich do końca

ar.co 2 godziny temu Oceniono 68 razy 58

Trzeba zbierać do ostatniej chwili, bo pisowscy oszuści z pewnością nie odpuszczą i zrobią wszelkie możliwe machloje, byle unieważnić chociaż część podpisów.

A jednocześnie trzeba dobrze pilnować tych zebranych, bo pisowskie służby są zdolne do każdej podłości. Pożar? Zalanie? Wybuch? A dlaczego nie? Po bandytach z PiS można spodziewać się wszystkiego. Szczur przyparty do ściany rzuca się do gardła.