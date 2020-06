Duda uzupełnia słowa Jana Pawła II o swoje własne. "Mam nadzieję, że dzisiaj by to powiedział"

Zobacz wideo Magdalena Sobkowiak o kampanii prezydenckiej

W sobotę w ramach kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda odwiedził kilka miejsc na Podkarpaciu. W Stalowej Woli mówił o inwestycjach, które stały się dla niego jednym z przewodnich tematów kampanii. Powiedział też, że rządowy pomysł bonu turystycznego wysokości 1000 zł dla pracujących na umowie o pracę ma zostać zamieniony na bon wysokości 500 złotych na każde dziecko.

Prezydent spotkał się też z mieszkańcami miejscowości Zaleszany w powiecie stalowowolskim. Jak podaje 300polityka.pl, w swoim wystąpieniu Duda nawiązał do znajdującego się w tam pomnika upamiętniającego papieża Jana Pawła II - i inskrypcji na nim. - Przed chwilą składałem kwiaty przed urzędem, pod pomnikiem upamiętniającym waszego honorowego obywatela św. Jana Pawła II i na to, co na tym pomniku żeście napisali. Po pierwsze "Brońcie krzyża" - powiedział Duda i pochwalił to jako "najgłębszą wartość", "pień naszej kultury" i "1050 lat chrześcijańskiej tożsamości".

Druga część inskrypcji nawiązywała do słów papieża, a prezydent postanowił włożyć mu w usta swoje słowa. - Tam jest napisane "Nie lękajcie się". Gdyby Ojciec Święty by pozwolił, to ja bym jeszcze do tego dodał, bo on tego nie powiedział, ale mam nadzieję, że dzisiaj by to powiedział: "Damy radę". Kochani, damy radę - powiedział.