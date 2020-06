Duda z nową obietnicą ws. bonu turystycznego. Jednak nie 1000 zł i nie dla pracowników, a dodatkowe 500+

Już nie 1000 złotych na wakacje dla osoby na etacie, a 500 złotych bonu turystycznego tylko na dzieci - to najnowsza obietnica wyborcza, którą Andrzej Duda ogłosił w sobotę w Stalowej Woli (woj. podkarpackie). - To będzie 500 zł, które trafi do polskich rodzin na każde dziecko, na potrzeby wypoczynku turystycznego. Będzie emitowane jak 500+ - mówił prezydent.

REKLAMA

4 twitter.com/MWosPL Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA