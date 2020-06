Trzaskowski: Mamy zebrane 60 tys. podpisów. "Pojawiają się ludzie, którzy się nie angażowali"

Wraz z ogłoszeniem daty wyborów oficjalnie wystartowała kampania wyborcza. W myśl nowej ustawy o wyborach kandydaci zarejestrowani przed nieprzeprowadzonymi wyborami 10 maja nie muszą ponownie zbierać 100 tys. podpisów wymaganych do startu w wyborach. Nowe komitety wyborcze - których jest kilkanaście - mają na to czas do 10 czerwca.

Rafał Trzaskowski poinformował w sobotę przed południem, że wg dostępnych na ten moment danych jego komitet wyborczy zebrał 60 tys. podpisów pod kandydaturą. Dodał, że może ich być "znacznie więcej", gdyż dane na temat zebranych podpisów dopiero spływają.

- Widząc tę niesamowitą energię, którą widzimy wszędzie, również tutaj na Podhalu, gdzie te podpisy zbiera się w bardzo wielu miejscach, wydaje się, że tych podpisów będzie więcej - powiedział.

Trzaskowski powiedział, że zbierania podpisów nie traktuje jedynie jako formalnej procedury, ale też możliwość "zamanifestowania swojego sprzeciwu". - Bardzo wiele osób, choćby w Myślenicach, czy w Wieliczce mówiło mi, że dzięki temu, że się podpisują, dzięki temu, że namawiają znajomych do zbierania podpisów również mogą zademonstrować, że mają dość tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje. I też czuje się taką niesamowitą więź z ludźmi. Ja bardzo dawno nie widziałem tylu ludzi uśmiechniętych, tylu ludzi, którzy mają takie poczucie, że naprawdę jest szansa na zmianę - powiedział.

Jego zdaniem kilka kolejnych dni zbierania podpisów to "szansa, żeby odbudować wspólnotę". - Wszyscy mi mówią, że pojawiają się ludzie, którzy chcą złożyć swój podpis, których nie było przez 15 lat w tym naszym wspólnym życiu społecznym, którzy się nie angażowali, którzy byli gdzieś z boku. A dzisiaj wszyscy chcą partycypować w życiu społecznym. I to też w pewnym sensie jest wielkie zwycięstwo, że udaje się ludzi pobudzić do działania - stwierdził.

Więcej kandydatów przed nowymi wyborami

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 22 z 25 komitetów, które zgłosiły się w związku z wyborami prezydenckimi. W piątek minął termin przyjmowania zawiadomień, zarówno od nowych komitetów, jak i tych reprezentujących kandydatów już zarejestrowanych przy okazji wyborów, które miały się odbyć 10 maja:. Podstawowym wymogiem do zgłoszenia i rejestracji komitetu było zebranie tysiąca podpisów. Ten obowiązek dotyczy tak zwanych "nowych kandydatów". Takie dokumenty złożyło 16 komitetów.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała komitety: Są to komitety: Andrzeja Dudy, Rafała Trzaskowskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia, Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka, Stanisława Żółtka, Marka Jakubiaka, Mirosława Piotrowskiego, Pawła Tanajno, Romualda Starosielca, Kazimierza Świtonia, Grzegorza Sowy, Marcina Bugajskiego, Leszka Samborskiego, Rolanda Dubowskiego, Krzysztofa Urbanowicza, Andrzeja Dariusza Placzyńskiego, Jerzego Walkowiaka, Piotra Stanisława Bakuna, Sławomira Grzywy i Wiesława Lewickiego.