Na spotkanie z Dudą w Urszulinie miejscowych nie zaproszono. "Nie byli entuzjastycznie nastawieni"

To bardzo dobry znak że nawet w tam gdzie PIS wygrywał Adrian staje się coraz mniej popularny.

Oczywiście będą zwozili swoich sympatyków z odległych miejscowości a TV PIS będzie piała jak to wyborcy Adriana walą oknami i drzwiami. Byłoby świetnie gdyby ten najgorszy "niezależny" prezydent w sierpniu raz na zawsze opuścił Pałac prezydencki. Później czekają go mniej przyjemne okoliczności za łamanie Konstytucji i praworządności.