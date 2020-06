PKW zarejestrowała 22 komitety. Sporo nowych chętnych do walki o prezydenturę

chi-neng godzinę temu Oceniono 13 razy 9

@judo

NIE rozumiem twojej reakcji?!

Gdzie byles wtedy i jestes nadal, gdy ten smierdziel i jego sekto- mafia prezrentuja sie w Sejmie jak ponizej?



NACZELNIK POLSKI



• „Dziś mamy drugą taką próbę, nowy wielki atak nienawiści, bo te białe róże, które tam widać, to właśnie symbol nienawiści i głupoty, skrajnej głupoty i skrajnej nienawiści”



• "Zamordowaliscie mojego sp brata!

• Mordy zdradzieckie!

• Kanalie!

• Wieprze!

• Spieprzaj dziadu!

• Ta malpa w czerwonym!

• Won!

• Spier..laj!

• Będzie klęska tych, którzy są łotrami

• I żadne krzyki temu nie pomogą.

• My tu będziemy i my tutaj zwyciężymy.

• Zwyciężymy!

• Będzie wolna Polska!

• Będzie prawda o Smoleńsku!

• I będzie klęska tych, którzy są łotrami, którzy tutaj czymś rzucają.

• Ale powtarzam!

• Nic wam to nie pomoże!

• Przegraliście moralnie!

• Przegraliście politycznie!

• i przegracie do końca!

• Jestescie dzisiaj partia zewnetrzna!

• Jestescie i byliscie zawsze!

• Jesteście przeciwko Polsce!

• Wy kompromitujecie Polskę!"



Paczuska:



"Walcie sie"



Pietrzak:



"Co za gnidy, wszy i mendy"!



ZIEMKIEWICZ

Parchy

CZARNECKI

Szmalcownik



Z pozdrowieniem od Beata Nowosielskiej - dyrektor Departamentu Edukacji i komunikacji w resorcie Jana Szyszki:

• "Kajdanki i szubienica" na powitanie Tuska

• "Gigolo petru miała być okupacja a wyszła kopulacja hahahha"

• "Sikorski niech zęby umyje po tej łasce to amerykanom robił"



• W trakcie wydarzenia nawoływano bowiem ze sceny do zabicia Donalda Tuska.



• Teraz "Superwizjer" zdecydował się na ujawnienie całości nagrania, które można zobaczyć na stronie programu.



• Co można na nim usłyszeć?



• Słuchajcie, ostatni numer.



• O tym czerwonym, rudym skur.... Jeb... zdrajcy, pomietle kur... Merkelowej.



• Zaje... go kur... nożem prosto w serce



• tak nawoływała ze sceny do uczestników festiwalu WOKALISTKA SZCZECIŃSKIEGO ZESPOŁU GAN.



• Według ustaleń TVN, KOBIETA JEST NAJPRAWDOPODOBNIEJ PRACOWNICZKĄ JEDNEGO Z SĄDÓW OKRĘGOWYCH.



Panna Krysia w Sejmie, w pelnej krasie:



• "Zamknijcie mordy, tak jak prezes powiedział, zdradzieckie mordy

• Siadaj!

• Co ma piernik do wiatraka

• Jezu, przecież był dopiero. Ile można głowę zawracać?

• Czas minął, może pan wracać

• Won!

• Zjeżdżaj już!

• Przeproś żonę!

• Przeproś dzieci!

• Jezu…

• Obudziłeś się

• Prawda boli

• Nie przewróć się!

• Ale weź, panie, uspokój się.

• To nie ma nic do rzeczy

• ‘Zejdź stamtąd!

• Wynocha!

• Czas się skończył.

• Siadaj!

• Cicho!

• Nie drzyj się!

• Chciałbyś...

• Idź, zjeżdżaj!

• Jazda stamtąd!

• Zjeżdżaj stamtąd, Rysiek!"