Macierewicz brak raportu ws. Smoleńska tłumaczy koronawirusem. Kiedy publikacja? "Zaraz po kampanii"

Były minister obrony narodowej i szef podkomisji smoleńskiej o efektach jej prac mówił na antenie Radia Maryja. Jak stwierdził, raport z prac i wnioski były gotowe jeszcze przed 10. rocznicą katastrofy.

Kiedy raport Macierewicza nt. Smoleńska? Publikację utrudnia epidemia

- Raport i jego podstawowe wnioski, tezy są oczywiście gotowe i to już przed 10 kwietnia. Będzie on opublikowany natychmiast, jak pozwolą na to sprawy związane z pandemią. Coraz bardziej odmrażamy różnego rodzaju dziedziny życia - powiedział Macierewicz. - Myślę, że będzie można też niedługo zrobić konferencję, na której raport zostanie przedstawiony. Nie sądzę, żeby mogło to się dokonać w trakcie kampanii wyborczej, więc sądzę, że zaraz po niej będzie to można opinii publicznej przedstawić - dodał.

Według Macierewicza katastrofę, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z żoną, spowodowały dwie eksplozje. Jedna miała nastąpić w lewym skrzydle, druga w centropłacie.

O wyniki prac podkomisji Macierewicza jakiś czas temu pytał Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej. W maju dostał odpowiedź. "Na skutek stanu pandemii publikacja raportu musiała zostać przesunięta i nastąpi natychmiast, kiedy pozwolą na to okoliczności społeczne" - napisano.