Reporter zapytał rzeczniczkę PiS o słowa o "hołocie". "Wiem, że chce pan być adwokatem opozycji"

- Szczytem hipokryzji jest to, co w tej chwili mówi opozycja, co mówi Platforma Obywatelska, która chce być arbitrem elegancji, podczas gdy to PO wiele lat temu wprowadziła do debaty publicznej brutalność, agresję i ordynarność - mówiła w Sejmie rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, zapytana o to, czy Jarosław Kaczyński przeprosi za swoje słowa o "chamskiej hołocie"

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

