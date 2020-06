Szymon Hołownia był gościem programu "Kropka nad i" w telewizji TVN24. Gospodyni programu Monika Olejnik zapytała go m.in. o komentarz dotyczący głosowania nad wotum zaufania dla polskiego rządu. Bezpartyjny kandydat na prezydenta stwierdził, że Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki odegrali w ten sposób "odcinek wenezuelskiej telenoweli o dwóch mocnych politykach".

- To jest po prostu kolejna śmiechu warta popisówka, jak te wszystkie ustawki pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a Mateuszem Morawieckim, które rozgrywają od dłuższego czasu - powiedział Szymon Hołownia, dodając, że jeżeli ktoś musi powtarzać, że jest silny, to jest to oznaka tego, że jest bezsilny. Bezpartyjny kandydat na prezydenta stwierdził także, że widoczne jest to, że w sztabie Andrzeja Dudy jest "naprawdę źle".

- Prezydent Andrzej Duda traci w naprawdę bardzo szybkim tempie poparcie. Jak dobrze pójdzie i gorąco za niego trzymamy kciuki, to za trzy tygodnie zacznie testować okolice 10 procent. Nie mają pomysłu, co zrobić - powiedział Hołownia.

Zobacz wideo Szymon Hołownia - kim jest kandydat na prezydenta, który wyrasta na najpoważniejszego rywala Dudy?

Hołownia: Jak Duda nad tym intensywnie popracuje, to my się z Trzaskowskim w drugiej turze spotkamy

Zapytany o ataki Zjednoczonej Prawicy na Rafała Trzaskowskiego Szymon Hołownia stwierdził, że kandydat KO jest jednym z najpoważniejszych rywali Andrzeja Dudy, dlatego nie dziwi go zachowanie polityków obozu rządzącego. Stwierdził też, że widoczna jest mobilizacja elektoratu Platformy Obywatelskiej.

- Ta mobilizacja rzeczywiście przebiega tak, że Rafał Trzaskowski osiąga takie wskazania w sondażach jak Małgorzata Kidawa-Błońska na początku tej poprzedniej kampanii wyborczej. Przede mną teraz mobilizacja mojego elektoratu w ciągu tych trzech tygodni kampanii. Jak prezydent Duda nad tym intensywnie popracuje, to może się zdarzyć sytuacja za trzy tygodnie w tych od początku do końca dziwnych wyborach, że my się z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze spotkamy - powiedział Szymon Hołownia.

Sondaże pokazują, że odbędzie się II tura wyborów prezydenckich

Ostatnie sondaże wyborcze pokazują, że prezydent Andrzej Duda musi liczyć się tym, że konieczna będzie druga tura wyborów prezydenckich. Urzędującemu prezydentowi mogą zagrażać trzej kontrkandydaci - Rafał Trzaskowski (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) oraz Szymon Hołownia (bezpartyjny). Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla "Wiadomości" TVP pokazuje, że Andrzej Duda wygrałby II turę o włos. Jeśli Duda spotkałby się w jej ramach z Trzaskowskim, to uzyskałby 53 proc. głosów, a kandydat KO - 47. Starcie z Hołownią urzędujący prezydent wygrałby z jeszcze mniejszą różnicą - 52 do 48 proc. Najbardziej wyrównany pojedynek Duda stoczyłby w drugiej turze z Kosiniakiem-Kamyszem. Lidera PSL poparłoby 49 proc. ankietowanych.