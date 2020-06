Jadwiga Emilewicz zapytana o "chamską hołotę". "Z odległości 0,5 m niczego nie usłyszała?"

kazek100 godzinę temu Oceniono 67 razy 67

Oglądałem tę rozmowę w TVN. Jakiesz to jest żałosne. Osoba, która widać, że nie ma odwagi powiedzieć prawdy, jest całkowicie na smyczy prezesa, mówi co jej wolno... Niezależnie od poglądów, było to po prostu żałosne.