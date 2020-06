Były ambasador RP w USA o sytuacji za oceanem: Nierówności, rasizm i Trump to mieszanka wybuchowa

buk-humor-dziczyzna 8 minut temu Oceniono 1 raz 1

Czarny bandzior z Minneapolis był naćpany jak miejski szalet, degenerat, który niedawno wyszedł z mamra, płacił fałszywym czekiem, stawiał opór przy aresztowaniu, to czy mieli mu dać jeszcze jedną działkę ?

Czarnoskórych w uSSa jest mniej więcej 14 proc. społeczeństwa. Stanowią oni natomiast 41 proc. osób czekających na karę śmierci. Jeśli chodzi o morderstwa, ok. 52 proc. osób oskarżonych o morderstwo to czarni –statystyki są nieubłagane i pokazują, że to głównie czarni popełniają przestępstwa”.

Teraz hordy zadżumionych, najaranych i nawalonych kolorowych zombi rabują, palą, zabijają , jedyne co do nich przemawia to kula w łeb.

🚾🚾🚾🚾🚾