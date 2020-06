Prezydent ułaskawił Jana Śpiewaka. Chodzi o sprawę pomówień wobec córki Ćwiąkalskiego

ziggybam 2 godziny temu Oceniono 48 razy 28

Nie znam szczegółów sprawy, ale zaufania do ułaskawień Dudy nie mam za grosz. Wiadomo dlaczego. Tak właśnie wygląda pisie państwo - choćby akurat podjęli dobrą decyzję to ogrom zła, który wyrządzili zaufaniu do polityków i instytucji publicznych niweczy wszystko. Mamy dość!