Sondaż TVP: Duda wygrywa II turę o włos. Musi spoglądać na trzech rywali

W środę marszałkini Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Na kandydatów będziemy mogli głosować zarówno w lokalach, jak i korespondencyjnie. Do prezydenckiego wyścigu dołączył Rafał Trzaskowski, który do 10 czerwca musi zebrać 100 tysięcy podpisów. Mimo że kandydat Koalicji Obywatelskiej nie został jeszcze oficjalnie zarejestrowany, to szybko wspiął się w na wysokie lokaty w sondażach.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Sobkowiak o kampanii prezydenckiej

W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Wiadomości" TVP kandydat KO uzyskał 28-procentowe poparcie i znalazł się na drugim miejscu, za prezydentem Andrzejem Dudą, na którego zagłosowałoby 40 proc. badanych. Chęć oddania głosu na Szymona Hołownię wyraziło natomiast 14 proc. ankietowanych, a na Krzysztofa Bosaka 7 proc.

Poza podium znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz (6 proc.) i Robert Biedroń (4 proc.).

Sondaż TVP: W drugiej turze wygrywa Duda, jednak z minimalną różnicą nad głównymi konkurentami

Różnice w poparciu dla kandydatów zdecydowanie stopniałyby w ewentualnej drugiej turze. Jeśli Duda spotkałby się w jej ramach z Trzaskowskim, to uzyskałby 53 proc. głosów, a kandydat KO - 47. Starcie z Hołownią urzędujący prezydent wygrałby z jeszcze mniejszą różnicą - 52 do 48 proc.

Z sondażu "Wiadomości" wynika, że najbardziej wyrównany, ale i zwycięski, pojedynek Duda stoczyłby w drugiej turze z Kosiniakiem-Kamyszem. Lidera PSL poparłoby 49 proc. ankietowanych.

Biedroń przegrałby z urzędującym prezydentem różnicą 12 punktów procentowych (56 do 44 proc.). Gdyby w drugiej turze znaleźli się natomiast Duda i Bosak, to kandydat Konfederacji uzyskałby 40 proc. wszystkich głosów.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 2-3 czerwca na grupie 1053 osób.