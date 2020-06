Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. 235 posłów "za"

antoszek22 8 minut temu Oceniono 3 razy 1

Kaczyński zagłosował za odwołaniem , ale przy pomocy karty do bankomatu, więc tym razem się nie udało odwołać Pinokia podobnie jak to było z Szydło .

Czekamy na wieczór bo zdziwienie kaczora było bezcenne gdy wyciagał swoja kartę do telwizji satelitarnej, dzieki której ogląda co noc byki , a potem odkrył, że właściwą ma w marynarce.