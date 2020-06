W wewnętrznym sondażu PiS Duda bliski zwycięstwa w pierwszej turze. Pokonuje Rafała Trzaskowskiego

Wewnętrzny sondaż Prawa i Sprawiedliwości, do którego dotarli dziennikarze "Super Expresu" pokazuje, że Andrzej Duda może liczyć w pierwszej turze na niemal 50-procentowe poparcie wyborców. To wariant bardziej optymistyczny dla urzędującego prezydenta, niż ten zaprezentowany w sondażu przeprowadzonym przez SWPS - wynika z niego, że w tegorocznych wyborach prezydenckich doszłoby do II tury, a Duda przegrałby w niej zarówno z Rafałem Trzaskowski, jak i z Szymonem Hołownią.

REKLAMA

Czytaj też: "Istnieje szansa, że Trzaskowskiemu uda się to, co udało się Dudzie w 2015 roku" [WYWIAD]

Wewnętrzny sondaż PiS. Trzaskowski przegrywa z Dudą w drugiej turze

Z wewnętrznego sondażu PiS wynika, że w pierwszej turze Andrzej Duda zdobyłby 48,64 procent poparcia, a Rafał Trzaskowski - 24,29 procent poparcia. Na trzecim miejscu znalazłby się Szymon Hołownia z wynikiem 10,73 procent, a na czwartym - Krzysztof Bosak z wynikiem 9,68 procent. Kolejne miejsca należą do Władysława Kosiniaka-Kamysza (3,11 proc.) i Roberta Biedronia (2,7 proc).

W takim scenariuszu Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski spotkaliby się w drugiej turze. Z sondażu PiS wynika, że urzędujący prezydent wygrałby wybory, zdobywając w nich 46,56 proc. głosów. Rafał Trzaskowski zanotowałby poparcie na poziomie 33,44 proc.

Tak dobrego wyniku Dudy i dużego dystansu między nim a Rafałem Trzaskowskim nie było w ostatnich sondażach - jeśli Duda wygrywał w drugiej turze, to wynik kandydata KO był niewiele gorszy. W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Duda mógł liczyć na poparcie 49,6 proc. wyborców, a 44,7 proc. badanych zadeklarowało oddanie głosów na Trzaskowskiego. W sondażu Instytutu Badań Pollster w drugiej turze Duda notował wynik 38,94 proc. poparcia, natomiast prezydent Warszawy 26,60 proc. Sondaż IBRiS przygotowany i opublikowany przez tygodnik "Polityka" pokazywał z kolei, że w pierwszej turze Andrzej Duda może wyprzedzić Rafała Trzaskowskiego o 15 punktów procentowych.