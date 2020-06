Szefowa sztabu Kosiniaka-Kamysza: Jest najmocniejszym przeciwnikiem dla Dudy w II turze

Szefowa sztabu kandydata PSL na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza przekonywała, że w przypadku wygranych wyborów nie ma planów "politycznej burzy i wielkiej wojny na górze".

REKLAMA

- Takiej wielkiej wojny możemy się spodziewać, jeżeli wybory prezydenckie wygrałby Rafał Trzaskowski, ale Władysław Kosiniak-Kamysz już nie raz w swojej karierze politycznej udowodnił, że jest w stanie popierać dobre rozwiązania niezależnie od tego, z jakiej opcji politycznej one pochodzą. 500 plus to był projekt popierany przez PSL, którego prezesem był Władysław Kosiniak-Kamysz i pokazywał nie raz, że chce rozmawiać z każdym - podkreślała Magdalena Sobkowiak.

-Walczymy do końca, jestem przekonana, że to właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz będzie w drugiej turze - dodała.