Łukasz Szumowski oczekuje 100 tysięcy złotych. Rozenek i Zgorzelski nie zamierzają go przepraszać

Zobacz wideo Awantura o Szumowskiego w Sejmie. "Padły tutaj nikczemne oskarżenia"

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Janusz Cieszyński nawoływał, aby poseł Andrzej Rozenek i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przeprosili Łukasza Szumowskiego za "haniebne słowa", wypowiedziane w jego stronę. - Wzywam pana marszałka Zgorzelskiego i pana posła Rozenka do tego, aby dzisiaj, w ciągu najbliższych dwóch godzin, do godziny 13, przeprosili za haniebne słowa, które wczoraj padły w mediach pod adresem pana ministra Szumowskiego i jego rodziny. Słowa, które są absolutnie nieprawdziwe, które szkalują jego dobre imię i na które nie będzie zgody z naszej strony. W przeciwnym wypadku skierujemy do końca tego tygodnia pozwy w ramach ochrony dóbr osobistych pana prof. Szumowskiego i jego rodziny - mówił Cieszyński.

REKLAMA

Zgorzelski i Rozenek reagują

Niedługo po wypowiedzi wiceministra zdrowia, Piotr Zgorzelski przekazał na Twitterze, że nie mają zamiaru przepraszać za swoje słowa. - Naczelny kupiec Ministerstwa Zdrowia Janusz Cieszyński, zamiast wzywać kumpli rodziny Szumowskich do zwrotu środków publicznych nadpłaconych za maseczki i respiratory, wzywa mnie do przeprosin za słowa, które w imieniu Polaków skierowałem do pazernej i rozrzutnej władzy - napisał Zgorzelski.

- Żadnych przeprosin nie będzie. Trzeba powołać komisję śledczą do zbadania interesów rodziny Szumowskich - napisał z kolei na swoim profilu na Twitterze Rozenek. Na jego profilu na Facebooku również pojawił się wpis wyjaśniający całą sprawę.

Szumowski będzie domagał się zapłaty

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w związku z brakiem przeprosin ze strony Zgorzelskiego i Rozenka, prawnicy przygotowują pozwy o naruszenie dóbr osobistych ministra zdrowia.

WP poinformowała, że od obu polityków będą domagać się wpłaty w wysokości 100 tysięcy złotych na dowolną organizację charytatywną, związaną z ochroną zdrowia.