Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności wobec Szumowskiego. Odwołania chcą posłowie KO

hiperon59b 2 godziny temu Oceniono 7 razy 5

Ciekawe kto z pisiej zgrai w sejmie wyjdzie na mównicę i będzie bronił ministra Szumowskiego. Obstawiam, że będzie to poseł Czarnek (podobno profesor) ostatnia gwiazda pisiej zgrai. Na mównicy sejmowej, poseł Czarnek, we wszystkich TV, począwszy od TVN24, przez POLSAT, do TVP Info, poseł Czarnek, wszędzie Czarnek. Ten chłop o coś walczy pewnie o jakieś stanowisko w ministerstwie albo jakąś dodatkową fuchę w radzie nadzorczej spółki SP, np. CPK baranów albo PCK. Pamiętacie, parę miesięcy temu wszędzie, w sejmie, w TV panoszyli się posłowie, Ozdoba, Ociepa, Kanthak. Teraz już rzadziej pojawiają się na ekranach bo ktoś ich zaangażowanie zauważył i zostali nagrodzeni stanowiskami wiceministrów. Teraz swoje 5 minut ma poseł Czarnek. Ciekawe gdzie wyląduje. Oczywiście pana ministra Szumowskiego będzie też żarliwie bronił pan premier Mateusz Krzywousty i będzie przekonywał że za jego dzielną postawę w wypłaszczaniu wirusa należy się mu wielki medal. Przypomnę, że nie tak dawno pan premier Mateusz Krzywousty taki medal z zasługi chciał dać kryształowemu Marianowi a potem Prezes chciał go wywalić z NIK. Oto Polska właśnie.