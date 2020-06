Zarządzenie ws. wyborów 28 czerwca opublikowane. Rusza kampania wyborcza

la_bola pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Jeśli ktoś trafi na kwarantannę poniżej pięciu dni przed wyborami, to co z jego prawem wyborczym? Na zgłoszenie chęci udziału w korespondencyjnych będzie za późno, a do lokalu pójść mu nie wolno.

W ten sposób to można całą opozycję wsadzić na kwarantannę.