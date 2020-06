Wybory prezydenckie mają odbyć się 28 czerwca. PKW zaopiniowała pozytywnie kalendarz wyborczy

Według kalendarza wyborczego zaopiniowanego pozytywnie przez PKW, w piątek 5 czerwca mija termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych. Chęć ponownego udziału w wyborach muszą również zgłosić komitety, które złożyły zawiadomienie przed 10 maja.

REKLAMA

Do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć 100 tys. podpisów pod listami poparcia - informuje Onet.pl na podstawie doniesień PAP.

Obwodowe komisje wyborcze mają zostać powołane przez komisarzy wyborczych najpóźniej do 15 czerwca. Do 21 czerwca PKW będzie mogła wydać uchwałę na wniosek ministra zdrowia ws. ewentualnego wprowadzenia wyłącznego głosowania korespondencyjnego na terenie co najmniej jednej gminy. Do piątku 26 czerwca osoby głosujące korespondencyjnie w kraju będą mogły wrzucić koperty zwrotne z głosami do skrzynek pocztowych.

Głosowanie w lokalach wyborczych ma odbyć się w niedzielę 28 czerwca w godz. 7-21. Tego dnia do obwodowych komisji wyborczych zostaną również dostarczone koperty od osób głosujących korespondencyjnie (przez Pocztę Polską, urzędy gmin, osobiście lub za pośrednictwem innych osób).

Termin wyborów prezydenckich nie został jeszcze formalnie ogłoszony. Ma to zrobić marszałek Sejmu Elżbieta Witek w środę o godz. 11.

Zobacz wideo „Rafał Trzaskowski reanimował Platformę Obywatelską”

Wybory prezydenckie 2020. Ustawa przegłosowana

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej została opublikowana we wtorek w Dzienniku Ustaw. Wcześniej podpisał ją prezydent i przyjął Sejm. Parlamentarzyści zgodzili się na część senackich poprawek. Przepisy umożliwiają głosowanie korespondencyjne, ale też w tradycyjnej formie.

Wśród przyjętych przez posłów poprawek jest kilka zmian ułatwiających głosowanie Polakom za granicą, ułatwienia dla niepełnosprawnych takie jak nakładki w alfabecie Braille'a czy dostarczanie im bezpośrednio pakietów wyborczych, a nie do skrzynek pocztowych.

Sejm zgodził się na przekazanie Państwowej Komisji Wyborczej kompetencji w kwestii wprowadzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy, gdzie doszło do "nagłego i znaczącego pogorszenia sytuacji epidemicznej". Taką decyzję będzie można podjąć nie później niż 7 dni przed wyborami.

Odrzucono poprawkę określającą, że komitety wyborcze będą miały co najmniej 10 dni na zgłoszenie nowego kandydata na prezydenta od dnia ogłoszenia przez marszałka Sejmu terminu wyborów. Nie zgodzono się na poprawkę, która umożliwiała wyrażenie poparcia dla nowych kandydatów elektronicznie poprzez platformę ePUAP, a nie tylko pisemnie na liście.